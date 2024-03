Trump é derrotado nas primárias do Partido Republicano

Antes de vencer na capital norte-americana, Haley havia sido derrotada em oitos disputas enfrentará dificuldades para disputar as eleições

Neste domingo (3), o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump foi derrotado nas primárias republicanas de Washington, no distrito de Columbia. A vencedora foi Nikki Haley, ex-governadora da California do Sul.

Haley é a única oponente do ex-presidente americano na disputa. Ela obteve 62,9% dos votos, contra 33,2%. Antes de vencer na capital norte-americana, a oponente de Trump havia sido derrotada em oitos disputas, portanto, enfrentará dificuldades para disputar as eleições contra Joe Biden.

Mesmo com a derrota, as previsões indicam que Trump deve ser eleito. Na terça-feira (5), os norte-americanos votam simultaneamente em postulantes à presidência do país, evento que é chamado de “superterça”.

Apesar de concorrer nas eleições primárias, Donald Trump pode ser tirado do prumo das eleições pela Suprema Corte dos Estados Unidos. O plenário julga se mantém a decisão da Justiça do Colorado, onde proibiu que Trump pudesse concorrer ao poder dos EUA. A decisão ocorreu devido aos ataques contra o Capitólio em 2021.