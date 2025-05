Trump diz que considera privatizar gigantes hipotecárias Fannie Mae e Freddie Mac

O presidente dos EUA, Donald Trump, observa enquanto se encontra com o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, DC, em 21 de maio de 2025. O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, se encontra com Donald Trump na quarta-feira, em meio a tensões sobre o reassentamento em Washington de africâneres brancos que o presidente dos EUA alega serem vítimas de “genocídio”. (Foto de Jim WATSON / AFP)