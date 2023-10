Trump comparece a tribunal de NYC

“Não importa quão poderoso alguém seja, não importa quão rico alguém seja, ninguém está acima da lei”, frisou a procuradora

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump compareceu nesta segunda-feira (2) perante o tribunal de Nova York, no qual está sendo processado no civil, junto com dois de seus filhos, acusados de fraude pela procuradora Letitia James.

“A lei é, ao mesmo tempo, poderosa e frágil. Hoje, no tribunal, embasaremos nosso caso com provas”, disse ela à imprensa, acrescentando que “a Justiça prevalecerá”.

“Não importa quão poderoso alguém seja, não importa quão rico alguém seja, ninguém está acima da lei”, frisou a procuradora.

Trump, por sua vez, chamou o julgamento de “simulacro” de justiça e disse que parecia “um show de horror”.

O republicano chegou ao tribunal em meio a um grande dispositivo de segurança, observou a AFP. Saiu do carro sozinho e caminhou, de cabeça baixa, seguido a distância pelos membros de sua equipe de assessores.

