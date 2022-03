Tropas russas se aproximam de maior usina nuclear da Europa, diz prefeito

Mais cedo, as autoridades de Kiev afirmaram que as forças de Moscou estavam intensificando os esforços para tomar a usina, localizada no sudeste do país

O prefeito da cidade ucraniana de Energodar disse que um grande número de tropas russas está em direção à usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa. A declaração foi feita no final da tarde desta quinta-feira (3), já noite na Ucrânia. Mais cedo, as autoridades de Kiev afirmaram que as forças de Moscou estavam intensificando os esforços para tomar a usina, localizada no sudeste do país. “Tiros podem ser ouvidos na cidade”, escreveu o prefeito Dmitro Orlov em uma rede social. Energodar está a 675 quilômetros da capital e a 220 quilômetros de Kherson, maior cidade tomada pelos russos até aqui na invasão. A Rússia já capturou a extinta usina de Tchernóbil, localizada 100 quilômetros ao norte de Kiev, quase na fronteira com a Belarus. O local foi palco, em 1986, do maior acidente nuclear da história, quando um dos reatores explodiu, fazendo com que cidades ao redor tivessem que ser completamente esvaziadas.