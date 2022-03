Tropas russas aerotransportadas desembarcam em Kharkov, segunda cidade da Ucrânia

“Tropas aéreas russas desembarcaram em Kharkov e atacaram um hospital” local, afirmaram os militares ucranianos em comunicado no Telegram

Tropas russas transportadas por via aérea desembarcaram em Kharkov na madrugada desta terça para quarta-feira (2), informou o exército ucraniano, citando combates em andamento nesta grande cidade no leste do país.

“Tropas aéreas russas desembarcaram em Kharkov e atacaram um hospital” local, afirmaram os militares ucranianos em comunicado no Telegram.

“Há um combate em andamento entre os invasores e os ucranianos”, acrescentou.

Este anúncio acontece no sétimo dia da ofensiva russa na Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro e intensificada nesta terça-feira, após uma primeira fase sem grandes vitórias para Moscou.

Kharkov, a segunda maior cidade ucraniana com 1,4 milhão de habitantes e próxima à fronteira com a Rússia, sofreu bombardeios na véspera que deixaram pelo menos 10 mortos e mais de 20 feridos, segundo as autoridades locais.

Em Mariupol, próxima do mar de Azov, mais de uma centena de pessoas ficaram feridas nesta terça-feira por disparos russos, informou o prefeito da cidade, Vadim Boichenko, citado pela mídia ucraniana.

E mais a oeste, em Kherson, cujos acessos já eram controlados pelas forças russas, Moscou assumiu o controle da estação de trem e do porto, segundo seu prefeito, Igor Kolykhayev.

O exército ucraniano alertou para manobras das tropas invasoras para cercar e atacar as principais cidades do país, incluindo Kiev, para onde se dirige um enorme comboio de veículos e armamentos russos, segundo imagens de satélite.

