Tremor de magnitude 5,7 causa alarme em El Salvador

Com profundidade focal de 50 km, o movimento telúrico deveu-se à colisão das placas Cocos e Caribe na zona de subducção do oceano Pacífico

Um terremoto de magnitude 5,7 com epicentro no oceano Pacífico sacudiu, nesta terça-feira (6), El Salvador e Guatemala, causando alarme, mas sem vítimas ou danos, informou o Ministério do Meio Ambiente.

O tremor foi registrado às 07h53 locais (10h53 no horário de Brasília) e seu epicentro foi localizado ao sul da praia de Los Cóbanos, departamento de Sonsonate, 114 quilômetros a sudoeste de San Salvador, afirma o relatório do Observatório de Sismologia.

Com profundidade focal de 50 km, o movimento telúrico deveu-se à colisão das placas Cocos e Caribe na zona de subducção do oceano Pacífico.

“Não existe ameaça de tsunami para El Salvador”, afirmou o relatório oficial.

“Estamos monitorando. Por favor, mantenham a calma”, pediu o presidente, Nayib Bukele, na rede social X.

O terremoto também foi sentido em parte do território guatemalteco. Uma réplica, de magnitude 4,4 com profundidade focal de 45 km, foi registrada às 08h10 (11h10 em Brasília) na mesma zona epicentral.

El Salvador tem uma alta sismicidade, gerada na costa do Pacífico e pelas dezenas de falhas geológicas locais resultantes de sua cadeia vulcânica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

© Agence France-Presse