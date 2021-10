Tiroteio em escola no Texas deixa feridos

O tiroteio aconteceu na escola de ensino médio Timberview, em Arlington, cidade de 400 mil habitantes colada a Dallas

Um tiroteio em uma escola na região metropolitana de Dallas, no estado americano do Texas, deixou ao menos quatro pessoas feridas no fim da manhã desta quarta-feira (6).

O tiroteio aconteceu na escola de ensino médio Timberview, em Arlington, cidade de 400 mil habitantes colada a Dallas. Ainda não se sabe o que motivou o crime. A polícia divulgou imagens do suspeito, um rapaz de 18 anos, que está foragido.