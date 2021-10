Diretor da ANS foi chefe de gabinete de atual líder do governo Bolsonaro, mas nega indicação política

Rebello Filho, no entanto, negou que o atual deputado tenha influenciado na sua indicação para o cargo na agência

Em depoimento à CPI da Covid, o diretor-presidente da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), Paulo Roberto Rebello Filho, reconheceu que foi chefe de gabinete do atual líder do governo Bolsonaro na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR). O vínculo se deu quando Barros foi ministro da Saúde, entre 2016 e 2018.

Rebello Filho, no entanto, negou que o atual deputado tenha influenciado na sua indicação para o cargo na agência. Disse que o responsável pela indicação foi Gilberto Occhi, que sucedeu Barros no Ministério da Saúde. “Sendo chefe de gabinete do Ricardo Barros, ele não teve participação na sua indicação? Está faltando com a verdade”, disse o senador Otto Alencar (PSD-BA), que preside a sessão nesta quarta-feira.

Randolfe Rodrigues (Rede-AP) então lembrou Occhi também foi indicado por Ricardo Barros, o que não afastaria portanto a influência de Barros na recomendação.