Teto de teatro desaba durante show de rock nos EUA e deixa uma pessoa morta

Cerca de 260 pessoas estavam no local. Uma banda brasileira Crypta também tocava no evento e teve seu motorhome destruído

Uma pessoa morreu e 28 ficaram feridas após o teto de um teatro localizado no estado de Illinois, nos EUA, desabar na noite de sexta-feira (31) devido a passagem de um tornado na região. No local acontecia um festival com shows de bandas de death metal.

No teatro acontecia um festival com as bandas Morbid Angel, Cripta, Revocation e Skeletal Remains. Cerca de 260 pessoas estavam no local. Uma banda brasileira Crypta também tocava no evento e teve seu motorhome destruído durante a tempestade.

Os 28 feridos no desabamento foram levados para hospitais da região. Cinco deles estavam com ferimentos graves, segundo Shawn Schadle, chefe dos bombeiros em Belvidere.

“Estamos vivas e seguras! Todas as bandas da tour estão seguras e bem! Obrigada pela preocupação! Um tornado passou em cima da casa de show assim que saímos do palco, perdemos nosso motorhome, mas estamos bem!”, disse integrante da banda Crypta.

No Instagram, um fã publicou um registro da banda durante o show e contou que o teto caiu menos de 15 minutos após elas saírem, pouco antes do show da banda norte-americana Skeletal Remains.