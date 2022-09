Tesouro dos EUA impõe sanções a autoridades do Irã após morte de jovem

A “Polícia da Moralidade do Irã comete abuso e violência contra mulheres iranianas e viola direitos de protestantes pacíficos”, acusam os EUA

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções a autoridades da chamada “Política da Moralidade” do Irã, acusada pelo órgão americano de serem responsáveis pela morte de Mahsa Amini, uma mulher iraniana de 22 anos que foi presa sob acusação de mau uso do hijabe.

A morte de Amini desencadeou uma onda de protestos populares no Irã. A “Polícia da Moralidade do Irã comete abuso e violência contra mulheres iranianas e viola direitos de protestantes pacíficos”, acusam os EUA.

Entre as autoridades punidas estão o chefe do órgão iraniano, Mohammad Rostami Cheshmeh Gachi, e o ministro de Inteligência do país, Esmail Khatib.

Como resultado das sanções, eles terão “bens e interesses” nos EUA confiscados pelo Tesouro americano. Também podem ser miradas “pessoas que se envolvam em certas transações com os indivíduos ou entidades” listadas.

Estadão conteúdo