Shakira quebra silêncio sobre Piqué: “Houve dias em que tive que pegar meus pedaços do chão”

Em entrevista para a revista Elle, a cantora soltou o verbo sobre processo de separação

O mundo parou para ver Shakira falar sobre seu divórcio com Piqué. Depois de muito bafafá diante da separação milionária do casal, Shakira decidiu falar sobre tudo que passou nesse momento difícil. A cantora assemelha o momento a um pesadelo e essa é uma das declarações mais explosivas que a ‘Waka Waka’ deu na entrevista.

“Acho que todo mundo tem os próprios processos ou os próprios mecanismos para processar luto, estresse ou ansiedade. Todos passamos por coisas na vida. Mas no meu caso, acho que escrever música é como ir a um psiquiatra, só que mais barato [risos]. Isso só me ajuda a processar minhas emoções e entendê-las. E me ajuda a me curar”, disse a colombiana.

O assunto continuou forte com declarações fortíssimas da cantora sobre seu ex-marido. “Acho que é o melhor remédio, e junto com o amor da minha família e dos meus filhos que me apoiam, música e compor são definitivamente algumas das ferramentas, algumas das poucas ferramentas que tenho para sobreviver em condições extremas”.

“Houve dias em que tive que pegar meus pedaços do chão. E a única maneira de fazer isso, de realmente fazer isso, foi através da música”, desabafou ela. A gente entende como dói…