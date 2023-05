Terremoto de 6,2 graus abala o Japão

Ainda não há informações sobre feridos, mas segundo a Agência Meteorológica do país, não há perigo de tsunami

A costa leste de Tóquio, no Japão, foi atingida por um terremoto de 6,2 graus de magnitude por volta das 19h03 do horário local (7h03 em Brasília). Segundo a Agência Meteorológica do Japão, não há previsão de tsunami.

O tremot aconteceu a uma profundidade de 50 quilômetros, nas águas do Pacífico na província de Chiba. Grandes edifícios foram abalados e o serviço ferroviário precisou ser interropido.

Há duas semanas, no dia 11 de maio, um tremor de 5,4 graus de magnitude deixou quatro pessoas feridas na região de Tóquio, Na ocasião, imóveis foram danificados com o tremor. Antes, no dia 5 deste mês, a região oeste do país foi atingida por um tremor de 6,3 graus, que deixou um morto e 13 feridos.