Terremoto de 3,4 graus é registrado no centro da Itália

Segundo dados do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia, o tremor teve epicentro a 8 quilômetros de Cingoli e 9km de San Severino

Um terremoto de magnitude 3,4 na escala Richter foi registrado na manhã deste sábado (5) na província de Macerata, na região das Marcas. Até o momento, não há relatos de danos ou vítimas.

Segundo dados do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV), o tremor teve um hipocentro a 25 quilômetros de profundidade e epicentro a 8 quilômetros de Cingoli e 9km de San Severino.

O novo sismo ocorre após a região sofrer um abalo sismíco no último dia 1º de agosto, com magnitude de 2,7 graus, ao longo da costa de Ancona. Em Ascoli Piceno, por outro lado, foi registrado um outro tremor em 15 de julho, mas com maior intensidade.

Ansa