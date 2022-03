Terceira Guerra Mundial seria nuclear e destrutiva, diz chanceler russo

O chanceler afirmou que Moscou enfrentaria “perigo real” se Kiev adquirisse armas nucleares

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, disse nesta quarta-feira (2) que uma Terceira Guerra Mundial envolveria armas nucleares e seria destrutiva, informou a RIA, agência de notícias estatal russa.

O chanceler afirmou que Moscou enfrentaria “perigo real” se Kiev adquirisse armas nucleares.

“A Rússia não permitirá que a Ucrânia obtenha armas nucleares”, disse Lavrov, de acordo com a agência de notícias Tass.

Nesta quarta, dois dias depois de Vladimir Putin colocar forças nucleares em alerta máximo, a Rússia começou a posicionar submarinos com capacidade nuclear e lançadores de mísseis intercontinentais em exercícios nas regiões noroeste e leste do país, segundo a agência de notícias Associated Press. (Reuters)