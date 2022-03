Teles europeias deixam de cobrar por chamadas, mensagens e roaming na Ucrânia

A empresa também vai reembolsar os clientes de outras localidades que estejam fazendo contato com pessoas na Ucrânia

As operadoras de telecomunicações de diversos países na Europa anunciaram que deixaram de cobrar por serviços na Ucrânia, como forma de apoiar o país contra a invasão pela Rússia.

A inglesa O2 (pertencente ao grupo espanhol Telefónica, dono da Vivo no Brasil) está isentando a cobrança de roaming sobre chamadas de voz, envio de mensagens de texto e uso de dados para seus clientes na Ucrânia. A empresa também vai reembolsar os clientes de outras localidades que estejam fazendo contato com pessoas na Ucrânia.

As também inglesas BT Group e EE também liberaram chamadas e uso de dados de seus clientes com números da Ucrânia.

Na Itália, a TIM (dona da operação no Brasil) passou a oferecer uso de dados e minutos ilimitados para clientes ucranianos.

A Telefónica na Alemanha adotou as mesmas medidas e anunciou também que doará chips pré-pagos e roteadores de internet para refugiados ucranianos que migraram para a Alemanha.

A GSMA, associação que reúne operadoras do mundo inteiro, afirmou hoje que “há uma preocupação generalizada entre os líderes empresariais e os membros da associação com as pessoas afetadas pela crise humanitária”, o que tem motivado a oferta gratuita de serviços.

“Em momentos de crise, a conectividade móvel é uma tábua de salvação”, disse a associação em comunicado nas redes sociais. “Um telefone celular é a maneira mais rápida de pedir ajuda e encontrar informações vitais”, completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo