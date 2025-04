Sucessão do Papa Francisco será moldada por cardeais escolhidos por ele próprio

Com a morte do Papa Francisco nesta segunda-feira (21), aos 88 anos, as atenções se voltam ao processo que definirá seu sucessor. E um dado central indica o peso que o pontífice argentino terá mesmo após sua partida: entre os 137 cardeais eleitores que compõem hoje o Colégio Cardinalício, 109 foram nomeados pelo próprio Francisco — o equivalente a quase 8 em cada 10 votantes.

Desde o início de seu pontificado, em 2013, Francisco promoveu uma mudança significativa na composição do colégio que elegerá o próximo papa. Em dez consistórios, ele nomeou 150 cardeais — um número superior à quantidade de eleitores atuais, já que muitos ultrapassaram a idade de 80 anos, limite para participação no conclave, fixado em 1970 por Paulo VI.

Atualmente, o Colégio Cardinalício tem 252 membros, sendo 137 eleitores e 115 não eleitores. Francisco foi o responsável por alterar o perfil do grupo, ampliando sua diversidade geográfica. Se em 2013 os europeus representavam 56% dos cardeais eleitores, hoje são 38% — embora ainda liderem numericamente, com 53 representantes. A América tem 38 eleitores, a Ásia 24, a África 18 e a Oceania 3.

O papa argentino também aumentou o número total de eleitores, que antes era limitado a 120. Só em 2023, 15 cardeais completaram 80 anos e perderam o direito ao voto no conclave. A composição atual demonstra a estratégia de Francisco de buscar as “periferias” da Igreja, fortalecendo a representatividade de regiões antes menos influentes na escolha do pontífice.

Os brasileiros no conclave

Entre os 137 cardeais eleitores que poderão participar do próximo conclave, sete são brasileiros — quatro criados por Francisco e três por Bento XVI:

Cardeal João Braz de Aviz , prefeito do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada – criado por Bento XVI

Cardeal Odilo Pedro Scherer , arcebispo de São Paulo – criado por Bento XVI

Cardeal Orani João Tempesta , arcebispo do Rio de Janeiro – criado por Francisco

Cardeal Leonardo Ulrich Steiner , arcebispo de Manaus – criado por Francisco

Cardeal Sergio da Rocha , arcebispo de Salvador – criado por Francisco

Cardeal Paulo Cezar Costa , arcebispo de Brasília – criado por Francisco

Cardeal Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e presidente da CNBB e do Celam – criado por Francisco

Já o cardeal Raymundo Damasceno Assis, arcebispo emérito de Aparecida, é não-eleitor, por ter ultrapassado a idade limite.

Com uma maioria expressiva de eleitores escolhidos por Francisco, a sucessão do papa será, inevitavelmente, influenciada por sua visão de Igreja — mais voltada às periferias, sensível às questões sociais e com tendência a uma postura pastoral menos rígida em comparação aos seus antecessores.