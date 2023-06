Submarino: empresa acredita que todos os passageiros estão mortos

Mais cedo, a Guarda Costeira dos Estados Unidos anunciou que um robô encontrou destroços próximos ao navio Titanic

A OceanGate, empresa responsável pelo passeio com o submersível Titan, afirmou, nesta quinta-feira (22), por meio de um comunicado, que acredita que todos os passageiros foram “tristemente perdidos”.

“Agora acreditamos que nosso CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood e seu filho Suleman Dawood, Hamish Harding e Paul-Henri Nargeolet foram tristemente perdidos”, diz a nota.

Mais cedo, a Guarda Costeira dos Estados Unidos anunciou que um robô encontrou destroços próximos ao navio Titanic. Ainda não se sabe se as peças pertencem ao submarino desaparecido há cinco dias que levava cinco turistas para conhecer o naufrágio.

“Um campo de destroços foi descoberto na área de busca por um ROV (veículo de controle remoto) perto do Titanic”, anunciou a Guarda Costeira nas redes sociais. “Os especialistas do comando unificado estão avaliando as informações”, acrescentou.

Segundo as estimativas das autoridades, o estoque de oxigênio da cápsula acabou na manhã de hoje. Esses homens eram verdadeiros exploradores que compartilhavam um distinto espírito de aventura e uma profunda paixão por explorar e proteger os oceanos do mundo”, diz o texto.

“Nossos corações estão com essas cinco almas e todos os membros de suas famílias durante esse período trágico. Lamentamos a perda de vidas e a alegria que eles trouxeram para todos que conheciam”.