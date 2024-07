Sobe para 22 o balanço de mortos nos ataques contra igrejas e sinagogas no Cáucaso russo

O número de mortos pelos ataques contra duas igrejas e duas sinagogas há uma semana na república russa do Daguestão, no Cáucaso, subiu para 22, a maioria policiais, anunciaram as autoridades locais em um novo balanço nesta segunda-feira (1º).

Em 23 de junho, homens armados atacaram os templos e um posto de controle em duas cidades do Daguestão, a capital Makhachkala e o município costeiro de Derbent.

“Infelizmente, 22 pessoas morreram após os ataques terroristas”, disse Sergei Melikov, chefe do governo do Daguestão, uma região de maioria muçulmana que fica ao lado da Chechênia e faz fronteira com a Geórgia e o Azerbaijão.

Os mortos são 17 policiais e cinco civis, depois de as autoridades terem relatado 20 óbitos no último balanço.

Os ataques, que chocaram a Rússia, ocorreram apenas três meses depois do atentado à casa de espetáculos Crocus City Hall, nos arredores de Moscou, que deixou mais de 140 mortos e foi reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI).

bur/fz/thm/an/mb/jb/aa

© Agence France-Presse