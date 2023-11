Sismo de magnitude 6,1 sacode ilha do Timor, na Indonésia

O tremor foi registrado a 36,1 km de profundidade, no oeste da ilha, perto da capital da província, Kupang, segundo o USGS

Um sismo de magnitude 6,1 sacudiu, na manhã de quinta-feira (noite de quarta, 1, no Brasil), a ilha do Timor, no leste da Indonésia, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O tremor foi registrado a 36,1 km de profundidade, no oeste da ilha, perto da capital da província, Kupang, segundo o USGS.

