Silicon Valley Bank se torna maior banco americano a quebrar desde crise de 2008

O rápido colapso do SVB começou na última quarta-feira, quando a companhia anunciou uma perda de quase US$ 2 bilhões ao tentar levantar capital para lidar com a fuga de depósitos

Com US$ 209 bilhões em ativos e US$ 175,4 bilhões em depósitos, o Silicon Valley Bank (SVB) se tornou o maior banco americano a quebrar desde a crise financeira de 2008 ao ser fechado por reguladores americanos nesta sexta-feira, 10.

A Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) assumiu o controle da empresa controlada pela SVB Financial Group, como forma de proteger os clientes. A agência, no entanto, não anunciou um comprador para os ativos do credor, o que costuma ocorrer quando há uma liquidação ordenada de bancos.

O rápido colapso do SVB começou na última quarta-feira, quando a companhia anunciou uma perda de quase US$ 2 bilhões ao tentar levantar capital para lidar com a fuga de depósitos. O banco se notabilizou pelo foco em start-ups do Vale do Silício, que enfrentam dificuldades relativas ao encarecimento do crédito, diante do avanço dos juros.

O último banco sob supervisão da FDIC a quebrar foi o Almena State Bank, em outubro de 2020. Não está claro quantos clientes detinham depósitos acima dos US$ 250 mil cobertos pelo seguro da agência.

Estadão Conteúdo