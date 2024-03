Sem Brasil, descarbonização será mais difícil, diz diretora do BNDES

A diretora de Infraestrutura e Mudança Climática do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciana Costa, disse na última terça-feira, 12, que a transição energética será mais difícil sem a participação do Brasil, o que abre uma janela de oportunidade para o País aproveitar suas vantagens comparativas.

Luciana destacou que nenhum país do G20 reúne tantas vantagens comparativas como o Brasil – entre elas, a estabilidade geopolítica, um dos maiores atrativos aos investidores.

Durante participação em premiação do think tank Esfera Brasil a mulheres de destaque em diversas áreas, a diretora do BNDES citou ainda a posição privilegiada da matriz energética brasileira, com 88% da geração elétrica produzida por fontes renováveis. No G20, comparou, a matriz elétrica renovável representa 40% do total.

“O Brasil tem vantagens comparativas porque acertou no passado”, disse Luciana, referindo-se aos programas e investimentos realizados no passado em energia limpa. “Sem o Brasil, o mundo vai ter mais dificuldade para se descarbonizar”, concluiu a diretora de infraestrutura do BNDES.

Estadão Conteúdo