Rússia: Putin participará de reunião com líderes de China e Índia, a 1ª após motim do Wagner

O presidente Vladimir Putin participará esta semana de sua primeira cúpula multilateral desde que uma rebelião armada assolou a Rússia. Os líderes se reunirão virtualmente nesta terça-feira para uma cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, um grupo de segurança fundado pela Rússia e China para combater as alianças ocidentais do leste da Ásia ao Oceano Índico.

O evento deste ano é organizado pela Índia, que se tornou membro em 2017. É o mais recente caminho para o primeiro-ministro Narendra Modi mostrar a crescente influência global do país. O fórum é mais importante do que nunca para Moscou, que está ansiosa para mostrar que o Ocidente falhou em isolar a Rússia. O grupo inclui quatro nações da Ásia Central: Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão e Uzbequistão, em uma região onde a influência russa é profunda. Entre outros, o grupo inclui o Paquistão, que se tornou membro em 2017, e o Irã, que deve ingressar na terça-feira. A Bielorrússia também está em vias de adesão.

Nenhum dos países membros condenou a Rússia nas resoluções da ONU, optando pela abstenção. A China enviou um enviado para mediar entre a Rússia e a Ucrânia, e a Índia pediu repetidamente uma resolução pacífica do conflito. Para Putin pessoalmente, a cúpula representa uma oportunidade de mostrar que está no controle após uma insurreição de curta duração do chefe mercenário de Wagner, Yevgeny Prigozhin.

Uma das principais prioridades da Índia no fórum é equilibrar seus laços com o Ocidente e o Oriente, com o país também sediando a cúpula do Grupo das 20 principais economias em setembro. É também uma plataforma para Nova Deli se envolver mais profundamente com a Ásia Central.

