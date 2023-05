Rússia lança ataque aéreo ‘excepcional’ contra Kiev, com drones e mísseis

Drones, mísseis de cruzeiro e possíveis mísseis balísticos foram usados na ofensiva

Fortes explosões foram ouvidas em Kiev na manhã desta terça-feira, 16, após a Rússia lançar um intenso ataque aéreo contra a capital da Ucrânia. O bombardeio foi “excepcional em sua densidade, com o maior número de mísseis de ataque no menor período de tempo”, afirmou o chefe da Administração Militar de Kiev, Serhii Popko.

“Segundo informações preliminares, a grande maioria dos artefatos inimigos no espaço aéreo de Kiev foi detectada e destruída”, disse Popko, sem fornecer um número exato de mísseis abatidos.

Os destroços caíram em vários bairros da capital ucraniana. No distrito de Solomyansky, houve um incêndio em um prédio não residencial, já controlado. Os detritos também incendiaram carros e caíram no jardim zoológico, de acordo com o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko.

É a oitava vez neste mês que ataques aéreos da Rússia têm como alvo a capital ucraniana, em uma clara escalada após semanas de calmaria e antes de uma esperada contraofensiva da Ucrânia.

A movimentação acontece em um momento em que o presidente ucraniano, Volodmir Zelenksi, conclui uma viagem pela Europa, na qual esteve com seus principais aliados para pedir ajuda militar.

Estadão conteúdo