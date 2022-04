Rússia impõe sanções contra 29 cidadãos dos EUA, incluindo Kamala e Zuckerberg

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia publicou nesta quinta-feira uma lista de sanções contra 29 figuras norte-americanas

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia publicou nesta quinta-feira uma lista de sanções contra 29 figuras norte-americanas. A medida impede a entrada no país por tempo indeterminado. Entre os nomes, aparecem o da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, assim como do chefe de gabinete da Casa Branca, Ronald Klain, e do vice-secretário de Defesa, John Kirby.

A iniciativa é uma resposta às “crescentes sanções anti-Rússia”, segundo o comunicado. “As sanções são direcionadas aos principais líderes, empresários, especialistas e jornalistas que formam a agenda russofóbica, bem como a esposa de vários funcionários de alto escalão”, ainda de acordo com o documento.

Como representantes da iniciativa privada, destaque para o CEO do Bank of America (BofA), Brian Thomas Moynihan, assim como o cofundador e chefe do conselho de administração da Meta (antigo Facebook), Mark Zuckerberg, e o CEO do Linkedin, Ryan Roslansky

O documento divulgado por Moscou diz ainda que, em um futuro próximo, um novo anúncio será feito para a inclusão de mais nomes, com o objetivo de combater “as ações hostis das autoridades dos Estados Unidos”.

Estadão Conteúdo