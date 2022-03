Rússia e Ucrânia devem fazer terceira rodada de negociação no fim de semana

A primeira delas terminou sem acordo e, na segunda, as duas parte concordaram em abrir corredores para evacuar a população civil de áreas de combate

Representantes da Rússia e da Ucrânia devem fazer uma terceira rodada de negociações neste final de semana, informou o governo alemão em comunicado após telefonema entre o premiê Olaf Scholz e o presidente russo, Vladimir Putin, segundo a agência Reuters.

As conversas têm ocorrido em Belarus. A primeira delas terminou sem acordo e, na segunda, as duas parte concordaram em abrir corredores para evacuar a população civil de áreas de combate.

Segundo a agência russa Interfax, Putin disse a Scholz estar pronto para o diálogo desde que a Ucrânia aceite suas principais demandas, o que até o momento não dá sinais de ocorrer. Seriam elas a desmilitarização e a chamada desnazificação da Ucrânia, o além do reconhecimento da Criméia e da soberania das chamadas repúblicas do leste do país.