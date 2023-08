Rússia derruba dois drones ucranianos na região de Moscou

“Uma tentativa do regime de Kiev de realizar ataques terroristas usando veículos aéreos não tripulados foi frustrada”, disse o ministério no Telegram.

A defesa aérea da Rússia derrubou “dois drones de ataque” na região de Moscou, disseram nesta terça-feira (21, noite de segunda em Brasília) o prefeito da capital e o Ministério da Defesa.

“Dois drones foram detectados e destruídos pelos sistemas de defesa aérea sobre o território da região de Moscou”, acrescentou a mesma fonte.

O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, disse que uma aeronave foi abatida na área de Krasnogorsk, cerca de 20 km a noroeste do Kremlin, e uma segunda na área de Chastsy, cerca de 50 km a sudoeste do centro da capital.

Os serviços de emergência estão no local, acrescentou Sobyanin.

Os aeroportos internacionais de Domodedovo, Sheremetyevo e Vnukovo, em Moscou, foram fechados para chegadas e partidas, segundo a agência estatal russa TASS, que depois anunciou a reabertura dos dois primeiros.

Os ataques de drones no interior do território russo têm aumentado nas últimas semanas, na maioria das vezes sem causar danos ou vítimas.

Vários desses ataques têm visado a capital, que está localizada a 500 km da fronteira com a Ucrânia e que, no início do conflito, havia ficado à margem das hostilidades.

