Rússia bombardeia torre de TV em Kiev, capital da Ucrânia

Imagem divulgada no canal verificado do Telegram da Ucrânia mostrou a torre cercada por fumaça instantes após os ataques

Forças russas atacaram uma das torres de TV em Kiev, capital da Ucrânia, nesta terça-feira (1). Segundo Anton Herashchenko, assessor do Ministério do Interior ucraniano, o sinal foi interrompido.

A imagem do momento foi divulgada pelo canal oficial da Ucrânia, no Telegram. “Os canais ficarão fora do ar temporariamente. Em breve, a energia de backup será ligada para restabelecer os canais”, informou.

Segundo Herashchenko, em suas redes sociais, o bombardeio pode afetar o sinal e dificultar a divulgação de notícias. O canal de televisão local 1+1 afirmou que vai trabalhar para restaurar qualquer sinal perdido.

Mais cedo, o porta-voz do ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, havia anunciado que atacaria a Agência de Segurança do Estado da Ucrânia e o “o 72º Centro Principal de Informações e Operações Psicológicas [PSO] em Kiev”.

“Para deter os ataques virtuais contra a Rússia serão realizados ataques com armas de alta precisão contra as infraestruturas tecnológicas do SBU (serviço de segurança) e o centro principal da Unidade de Operações Psicológicas em Kiev. Pedimos aos habitantes de Kiev que moram perto dos centros de retransmissão que abandonem suas residências”, afirmou Konashenkov.

Confira o vídeo do momento do ataque:

Vídeo: Reprodução / Ukraine NOW / Telegram