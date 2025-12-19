Rússia: BC corta juros em 50pb, a 16%, e aponta que política monetária seguirá restritiva

O Banco Central da Rússia reduziu sua taxa básica de juros em 50 pontos-base, para 16,00% ao ano, após concluir reunião de política monetária nesta sexta-feira, 19. No comunicado, a instituição afirma que a economia continua a retomar uma trajetória de crescimento equilibrado e que os indicadores subjacentes de crescimento de preços diminuíram em novembro. Porém, o BC russo alerta que as expectativas de inflação aumentaram ligeiramente nos últimos meses e a atividade de crédito permanece elevada.

“O BC da Rússia manterá as condições monetárias tão restritivas quanto necessário para que a inflação retorne à meta. Isso significa que a política monetária permanecerá restritiva por um longo período”, avalia, ao pontuar que novas decisões serão tomadas dependendo da sustentabilidade da desaceleração da inflação e da dinâmica das expectativas de inflação.

Segundo o BC russo, levando em consideração a postura da política monetária, a inflação anual cairá para a faixa de 4,0% a 5,0% em 2026, e a subjacente atingirá 4% no segundo semestre de 2026. Em 2027 e anos subsequentes, a inflação anual permanecerá dentro da meta, de acordo com a previsão. Para este mês, a inflação anual ficou em torno de 5,8% em 15 de dezembro de 2025 e a expectativa é de que fique abaixo de 6% até o final de 2025.

O texto ainda menciona que o crescimento da atividade econômica geral continua em ritmo moderado, mas a dinâmica é desigual entre os setores, e a demanda interna é sustentada pelo aumento da renda das famílias, pela expansão do crédito e pelos gastos orçamentários. Na ponta do mercado de trabalho, é citado que a escassez de mão de obra está diminuindo gradualmente e o desemprego “permanece em níveis historicamente baixos”.

A próxima decisão de política monetária da Rússia ocorrerá em 13 de fevereiro.

O rublo russo teve reação mínima ante o dólar americano. Após a decisão, por volta das 7h40 (de Brasília), o dólar subia a 80,3150 rublos russos, ligeiramente enfraquecido ante o patamar de minutos antes da divulgação do BC.

Estadão Conteúdo.