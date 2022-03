Rússia acusada de usar bombas de fósforo em Donbass, no leste da Ucrânia

Também em Donbass, em Kramatorsk, um comboio que transportava evacuados com destino a Lviv, no oeste do país, foi atingido por um bombardeio

Um policial ucraniano na região de Lugansk (leste) acusou o exército russo de bombardear sua cidade com bombas de fósforo na manhã deste domingo. De acordo com Oleksi Biloshytsky, chefe de polícia de Popasna, cidade localizada a cem quilômetros a oeste de Lugansk, as forças russas usaram bombas de fósforo em seu município. "É o que os nazistas chamavam de 'cebola ardente', é o que os 'russos' [combinação de 'russos' e 'fascistas'] estão desencadeando em nossas cidades. Sofrimento e incêndios indescritíveis", disse ele no Facebook. Não foi possível verificar essa informação imediatamente. Também em Donbass, em Kramatorsk, um comboio que transportava evacuados com destino a Lviv, no oeste do país, foi atingido por um bombardeio na manhã deste domingo, informou o chefe da região militar da região de Donetsk, Pavlo Kirilenko. O bombardeio causou uma morte e um ferimento, segundo ele. Duas igrejas ortodoxas em Donbass, onde civis estavam abrigados, também foram afetadas pelos combates, segundo autoridades regionais. Estas são a igreja de Sviatogurisk, em Donetsk, e outra de Severodonetsk, em Lugansk. Nenhum saldo informado. Essas cidades estão em partes das regiões de Lugansk e Donetsk que não faziam parte das autoproclamadas "repúblicas" separatistas pró-Rússia antes do início da invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro. © Agence France-Presse