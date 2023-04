Rússia: acordo nuclear entre EUA e Coreia do Sul trará consequências para estabilidade global

A declaração aconteceu por meio de nota oficial, divulgada nesta sexta-feira, 28

O Ministério de Relações Exteriores da Rússia afirmou que o acordo nuclear entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul pode trazer consequências “sérias e negativas” para a segurança regional, com projeções sobre a estabilidade global. A declaração aconteceu por meio de nota oficial, divulgada nesta sexta-feira, 28.

“Os Estados Unidos e seus aliados na região da Ásia-Pacífico indicaram desafiadoramente um movimento em direção à duplicação na região dos chamados esquemas de ‘dissuasão nuclear estendida’ que são destrutivos para a segurança internacional”, relatou o ministério russo.

Segundo o comunicado, a estratégia se assemelha a utilizada durante a Guerra Fria e continua a ser desenvolvida com o apoio da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). O ministério da Rússia afirma ainda que caracteriza a disseminação destas “práticas coletivas do Ocidente” como nada além de uma intensificação das tensões geopolíticas, capaz de “provocar uma corrida armamentista”.

Estadão Conteúdo