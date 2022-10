Rishi Sunak é nomeado primeiro-ministro britânico pelo rei Charles III

Sunak é o primeiro chefe de governo britânico de uma minoria étnica, além de ser o mais jovem em mais de 200 anos

O rei Charles III nomeou, nesta terça-feira (25), Rishi Sunak, o novo líder do governante Partido Conservador britânico, como novo primeiro-ministro do Reino Unido, em uma audiência no Palácio de Buckingham pouco depois de aceitar a renúncia oficial da polêmica Liz Truss.

Imagens divulgadas pelo palácio real mostram o monarca apertando as mãos de Sunak, neto de imigrantes indianos, de 42 anos, que se torna o primeiro chefe de governo britânico de uma minoria étnica e o mais jovem em mais de 200 anos.

© Agence France-Presse