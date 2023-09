Riscos trazidos pelas mudanças climáticas começam a aparecer no presente, diz Paul Krugman

Krugman afirmou que a tecnologia é aliada da humanidade no combate às mudanças climáticas, o que é uma boa notícia

O economista americano e vencedor do Prêmio Nobel de Economia Paul Krugman afirmou que os riscos trazidos pelas mudanças climáticas começam a aparecer no presente. Segundo ele, a tecnologia pode ajudar a evitar perdas maiores, mas o mundo corre contra o tempo para controlar os efeitos da crise do clima

“A mudança climática não é mais uma fonte hipotética de preocupação, os desastres estão acontecendo no presente”, disse ele durante participação na Fides 2023, evento internacional do mercado de seguros que acontece no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 26.

Krugman afirmou que a tecnologia é aliada da humanidade no combate às mudanças climáticas, o que é uma boa notícia. Segundo ele, os benefícios estão na capacidade de prever eventos e os efeitos da própria mudança climática. Entretanto, essa ajuda não significa que os efeitos não existirão.

“A questão é se vamos fazer o suficiente a tempo”, disse ele.

Estadão Conteúdo