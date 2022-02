Resistência da Ucrânia ‘frustrou’ a Rússia, afirma Pentágono

“Calculamos que mais de 50% da força que (o presidente russo, Vladimir) Putin concentrou contra a Ucrânia (…) está mobilizada” dentro do país, disse a fonte, que pediu para não ser identificada

A Rússia conta em território ucraniano com “mais de 50%” das tropas que havia concentrado na fronteira entre ambos os países, mas parece “cada vez mais frustrada” com a resistência do Exército ucraniano – declarou um funcionário de alta patente do Pentágono neste sábado (26).

“Calculamos que mais de 50% da força que (o presidente russo, Vladimir) Putin concentrou contra a Ucrânia (…) está mobilizada” dentro do país, disse a fonte, que pediu para não ser identificada. “Além disso, continuamos vendo sinais de uma resistência ucraniana viável”, acrescentou.

“Acreditamos que os russos estejam cada vez mais frustrados com a perda de impulso nas últimas 24 horas, sobretudo, no norte da Ucrânia”, comentou o funcionário do Departamento americano da Defesa. Ele ressaltou que, até este sábado, as forças russas ainda não haviam assumido o controle de nenhuma cidade ucraniana, nem do espaço aéreo ucraniano.

As forças russas “estão frustradas por (…) uma resistência ucraniana muito determinada que as conteve”, insistiu, afirmando que “pelo que vemos, essa resistência é maior do que os russos anteciparam”.

Segundo o funcionário do Pentágono, a ajuda militar não parou de ser enviada à Ucrânia desde o começo da ofensiva russa. “Posso confirmar a vocês que receberam nossa ajuda militar nos últimos dias”, assinalou, acrescentando que o lote anunciado hoje inclui os modernos mísseis antitanque Javelin, usados pelo Exército americano.

