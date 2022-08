Rainha Elizabeth nomeará primeiro-ministro na Escócia devido a problemas de mobilidade

A rainha Elizabeth, cujo reinado teve 14 primeiros-ministros até o momento, teve que reduzir suas aparições públicas

A rainha Elizabeth 2ª romperá com uma tradição e nomeará o novo primeiro-ministro do Reino Unido em sua residência de verão no Castelo de Balmoral, na Escócia, não no Palácio de Buckingham, em Londres. A mudança se dará devido a problemas de mobilidade, que já vêm afetando aparições públicas da chefe da monarquia.

Um porta-voz do palácio disse nesta quarta-feira (31) que a rainha se reunirá com o atual premiê, Boris Johnson, e seu sucessor -ou sucessora-, ainda não definido, no próximo dia 6 de setembro em Balmoral, onde ela tradicionalmente passa os verões.

Boris foi pressionado a renunciar em julho, depois que uma série de secretários deixaram o governo, em protesto pelos escândalos cada vez mais numerosos e frequentes da gestão.

A rainha, de 96 anos, terá uma audiência com o novo líder do Reino Unido, seja a secretária de Relações Exteriores, Liz Truss, ou o ex-secretário das Finanças Rishi Sunak, logo após o encontro com Boris, segundo detalhou o porta-voz.

O resultado da disputa pela liderança do Partido Conservador para suceder o demissionário premiê será anunciado um dia antes, na segunda-feira (5). As pesquisas mais recentes indicam que Truss é a favorita para ser apontada pelos correligionários da legenda.

A nomeação em Balmoral dará certeza à agenda do novo primeiro-ministro e evitará mudanças de última hora caso a rainha tenha problemas de mobilidade, segundo uma fonte de Buckingham adiantou à agência Reuters.

A rainha Elizabeth, cujo reinado teve 14 primeiros-ministros até o momento, teve que reduzir suas aparições públicas nos últimos meses devido a problemas de mobilidade. Em outubro passado ela também passou uma noite no hospital, por condições que não foram especificadas.

O monarca britânico, como chefe de Estado, tradicionalmente nomeia o novo primeiro-ministro depois de uma audiência no Palácio de Buckingham, parte do espetáculo do dia, quando câmeras de televisão e helicópteros seguem carros oficiais entrando no palácio.