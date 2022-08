Bolsonaro mente em propaganda eleitoral ao dizer que criou o Pix

Seis meses após a sua implantação, o presidente ainda não tinha usado o pagamento instantâneo. Em live, ele disse que não usava

O presidente Jair Bolsonaro (PL) mente ao dizer que criou o Pix em uma propaganda eleitoral, veiculada durante a propaganda eleitoral obrigatória e disponível no canal dele no YouTube.

“Nós criamos em 2020. Você se lembra, né? A dificuldade para você fazer uma transferência de recursos”, diz ele na gravação de 30 segundos. “É o nosso governo inovando”.

O presidente não esteve envolvido na criação do sistema de pagamentos instantâneos. O Banco Central iniciou o processo de criação da plataforma em 2018, durante o governo Michel Temer. O presidente do BC na época era o economista Ilan Goldfajn. Em maio de 2018, cinco meses antes de Bolsonaro ser eleito, o BC criou um Grupo de Trabalho denominado “Pagamentos Instantâneos” para produzir as especificações do sistema que viria a ser o Pix.

integrantes da equipe responsável pelo Pix no BC dizem que, “em conceito, a ferramenta já existia desde 2016”, três anos antes de o economista Roberto Campos Neto, indicado por Bolsonaro em 2019, assumir a presidência do órgão.

Quando Bolsonaro foi abordado por apoiador sobre o modelo de pagamento pela primeira vez em 2020, ele demonstrou não saber do que se tratava. Na ocasião, ele achou que Pix fosse algo relacionado à aviação civil.

Bolsonaro então afirmou que não sabia do que se tratava. “Não tomei conhecimento, vou conversar esta semana com o Campos Neto”, disse.

Seis meses após a sua implantação, o presidente ainda não tinha usado o pagamento instantâneo. Em live, ele disse que não usava o sistema. “Não tenho, tô a fim de fazer um aí. Cai dinheiro na conta da gente de graça? Se pedir, o pessoal bota? Vou fazer meu Pix aí”, disse.