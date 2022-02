Rainha Elizabeth 2ª cancela compromissos pela segunda vez desde que recebeu diagnóstico de Covid

Trata-se da segunda vez que a monarca cancela eventos desde que recebeu o diagnóstico da doença no domingo (20)

A rainha Elizabeth 2ª, do Reino Unido, que está com Covid, adiou compromissos virtuais agendados para esta quinta (24). Trata-se da segunda vez que a monarca cancela eventos desde que recebeu o diagnóstico da doença no domingo (20).

Vários funcionários do Castelo de Windsor, onde a rainha permaneceu a maior parte do tempo durante a pandemia, também foram infectadas nesta semana, informou uma fonte do Palácio de Buckingham ao jornal The New York Times.

A rainha recebeu diagnóstico de Covid depois de ter um encontro com seu filho Charles, primeiro na linha de sucessão do trono, que também está com a doença. Não ficou claro, porém, se ela contraiu o coronavírus na ocasião.

Desta vez, o Palácio de Buckingham não especificou a razão para o cancelamento das reuniões virtuais de Elizabeth 2ª. Quando compromissos foram adiados na terça (22), detalhou-se que a monarca estava com sintomas de Covid, ainda que leves.