Rainha da Dinamarca testa positivo para covid-19

Mesmo com sintomas leves, a rainha cancelou as férias programadas para a Noruega e está confinada em seu palácio de Copenhague

A rainha da Dinamarca, Margrethe II, testou positivo para covid-19 e apresenta sintomas leves, anunciou o palácio real.

A monarca de 81 anos, que recebeu a dose de reforço da vacina contra a covid em novembro, testou positivo em um exame na terça-feira à noite.

Mesmo com sintomas leves, a popular rainha, que acaba de completar 50 anos no trono, cancelou as férias programadas para a Noruega e está confinada em seu palácio de Copenhague, respeitando as normas de saúde.

O governo do país escandinavo suspendeu as restrições contra a covid, mas as autoridades recomendam que os infectados permaneçam em isolamento por pelo menos quatro dias.

Margrethe II não é a primeira soberana infectada pela covid. O rei e a rainha da Suécia, de 75 e 78 anos, também testaram positivo em janeiro.

©️ Agence France-Presse