Putin diz que única alternativa para defender Rússia era atacar Ucrânia

A Rússia não tinha nenhuma outra alternativa para se defender além de lançar suas tropas contra a Ucrânia, afirmou nesta quinta-feira (24) o presidente Vladimir Putin, depois que Moscou lançou uma invasão contra o país vizinho durante a madrugada.

“O que está ocorrendo atualmente é uma medida forçada, já que não nos deixaram nenhuma outra forma de proceder”, declarou Putin em uma reunião com empresários transmitida pela televisão.

Em outro momento da transmissão, Putin garantiu aos empresários que fará o máximo para manter a estabilidade econômica do país. “A Rússia continua fazendo parte da economia mundial e nós não pretendemos danificar o sistema de administração internacional no qual nós participamos”, disse.

Ainda de acordo com Putin, os outros países que estão tentando “empurrá-los” para fora da economia. Putin fez um apelo para entender o que está acontecendo e trabalhar de forma solidária com o governo para manter a produtividade e os empregos. “O objetivo principal de tudo isso é garantir a liberdade empresarial”, finalizou.

Como forma de punição aos avanços, os Estados Unidos e a Europa prometeram que irão aplicar sançoes mais duras ao país.

“Se as sanções afetarem transações de pagamento, os bancos russos e possivelmente também o seguro que cobre as entregas russas de petróleo e gás, interrupções no fornecimento não podem ser descartadas”, disse o analista do Commerzbank, Carsten Fritsch.

