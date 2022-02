Putin diz que Rússia e Brasil têm posições próximas na pauta internacional

O presidente da Rússia também destacou o envio de “quase 10 milhões de toneladas” de fertilizantes ao Brasil, principal interesse na visita

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quarta-feira que Brasil e Rússia têm posições “próximas ou coincidentes” na pauta internacional. A declaração foi feita no Kremlin após encontro com o presidente Jair Bolsonaro e em meio às tensões do país com a Ucrânia.

“Posições de nossos países são próximas ou coincidentes. Temos firmes compromissos com resolução de conflitos por meio diplomáticos e políticos”, declarou o russo, acusado pelos Estados Unidos de ter disposição em invadir a Ucrânia.

O presidente da Rússia também destacou o envio de “quase 10 milhões de toneladas” de fertilizantes ao Brasil. A crise dos fertilizantes é o principal interesse do País na visita oficial. Ele também falou em “eficácia” de conselhos empresariais dos dois países e destacou a reunião de Bolsonaro com esses grupos aqui em Moscou, o que deverá ocorrer nesta noite.

Putin ainda agradeceu a agenda com Bolsonaro e disse ter combinado com o brasileiro manter intercâmbios bilaterais nas áreas de ciência e medicina. “Gostaria de agradecer Bolsonaro pelo trabalho conjunto. Pretendemos intensificar cooperação em assuntos de interesse da ONU”, afirmou.

O líder russo destacou o importante papel do Brasil na economia global e manifestou pesar pelos estragos da chuva em Petrópolis, na região serrana do Estado do Rio de Janeiro.