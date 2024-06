Putin alerta Coreia do Sul que enviar armas para a Ucrânia seria ‘um grande erro’

O presidente russo, Vladimir Putin, alertou a Coreia do Sul nesta quinta-feira (20) que enviar armas para a Ucrânia, confrontada com uma ofensiva militar russa, seria um “grande erro”.

“Enviar armas letais à Ucrânia para zonas de combate seria um grande erro”, disse Putin durante uma visita ao Vietnã.

“Se isso acontecer, tomaremos uma decisão correspondente, que provavelmente não agradará aos atuais líderes da Coreia do Sul”, acrescentou.

Putin assinou um acordo de defesa com a Coreia do Norte em Pyongyang na segunda-feira, causando preocupação na Coreia do Sul.

