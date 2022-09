Putin afirma que Rússia não tem ‘pressa’ para terminar campanha militar na Ucrânia

“Enfatizo que não estamos lutando com todo o nosso exército. Estamos lutando apenas com a parte que tem contrato [profissional]”, acrescentou

O presidente russo, Vladimir Putin, declarou nesta sexta-feira que a Rússia “não tem pressa” de encerrar sua campanha militar na Ucrânia, explicando que a estratégia das forças russas não mudou e que ainda estão conquistando territórios.

“Nossas operações ofensivas no Donbass não pararam, avançam pouco a pouco”, disse Putin durante entrevista coletiva em Samarcanda, no Uzbequistão.

“Enfatizo que não estamos lutando com todo o nosso exército. Estamos lutando apenas com a parte que tem contrato [profissional]”, acrescentou.

O Kremlin proibiu oficialmente o envio de recrutas para o front e se recusa a realizar uma mobilização geral no país. “O plano [de operações] não precisa de mudanças (…) não temos pressa”, afirmou.

O presidente afirmou que as operações continuam seu curso, apesar das importantes contraofensivas do exército ucraniano no nordeste e no sul do país. “As autoridades de Kiev anunciaram que iniciaram uma contraofensiva […] Vamos ver como termina”, disse Putin.

Segundo ele, o principal objetivo do Kremlin continua sendo “a libertação de todo o território do Donbass”, a bacia de mineração no leste da Ucrânia formada pela região de Lugansk – nas mãos do exército russo – e a região de Donetsk, parcialmente ocupada por Moscou.

