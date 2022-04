Procuradora-geral da Ucrânia diz que 164 corpos foram encontrados em Bucha

Um pastor de uma igreja em Bucha disse ao The Telegraph que cães estavam tentando comer os corpos de civis que foram retirados das ruas

A procuradora-geral ucraniana, Iryna Venedyktovae, disse nesta sexta-feira (8) que 164 corpos foram encontrados no subúrbio de Bucha, em Kiev, capital da Ucrânia. A região chamou a atenção do mundo após civis mortos serem encontrados com a retirada de tropas da Rússia.

“Até ontem (7 de abril), 164 mortos foram encontrados em Bucha”, disse e procuradora em declarações televisionadas. “Somamos mais 21 hoje que exumamos de uma vala comum antes que a chuva forte começasse”, acrescentou.

Ainda de acordo com Venedyktova, 26 corpos foram retirados ontem dos escombros de um prédio desmoronado em outro subúrbio de Borodianka. Ele também disse que mais corpos provavelmente serão encontrados em prédios destruídos na cidade.

Os corpos começaram a ser encontrados no último sábado (2) após o território de Bucha ser recuperado por forças ucranianas. Dezenas de líderes internacionais criticaram fortemente a Rússia pelo ocorrido, enquanto o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou a região e chamou de crimes de guerra que “serão reconhecidos pelo mundo como genocídio.”

Em uma reportagem publicada ontem, o jornal americano The New York Times publicou vídeo que mostra que soldados russos dispararam contra um ciclista na cidade. Segundo o veículo, foi feita uma perícia independente nas imagens que comprovaram a sua veracidade.

ATAQUES FORAM DELIBERADOS, DIZ ONU

As imagens procedentes de Bucha, cidade ucraniana onde foram encontrados dezenas de corpos após a retirada das tropas russas, apontam para o fato de que os civis foram atacados “deliberadamente”, afirmou anteontem a porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

“Todos os sinais apontam para o fato de que as vítimas foram alvos deliberados e assassinadas diretamente. E estas evidências são muito preocupantes”, declarou Elizabeth Throssell, em uma entrevista coletiva em Genebra, ao recordar que o direito humanitário internacional proíbe atacar deliberadamente os civis. Isto equivale a um crime de guerra.

‘CÃES ESTAVAM TENTANDO COMER CORPOS’

Um pastor de uma igreja em Bucha disse ao The Telegraph que cães estavam tentando comer os corpos de civis que foram retirados das ruas.

Segundo Andriy Holovin, os moradores usam uma vala de 13 metros para enterrar seus parentes e amigos, já que os necrotérios e cemitérios de Bucha estão lotados.