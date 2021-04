Problemas com WhatsApp? Como Resolvê-los

Você está tentando enviar mensagens pelo WhatsApp há horas , mas, por algum motivo desconhecido, não consegue entrar em contato com seus amigos. Antes que você possa entrar em pânico e pensar em quem sabe qual cataclismo pode ter atingido seu smartphone, vamos tentar entender por que o WhatsApp não funciona e o que fazer para resolver essa situação.

Neste guia, darei a vocês uma série de indicações – espero que úteis – para tentar chegar ao cerne da situação e, a menos que o mau funcionamento do WhatsApp não seja devido a um problema que diz respeito à própria plataforma (eu também direi como verificar isso), traga a situação de volta ao normal.

Se, portanto, é sua intenção descobrir por que o WhatsApp não funciona bem e, consequentemente, o que fazer para remediar, sugiro que se concentre na leitura das linhas a seguir e ponha em prática todas as indicações que vou lhe dar. Desejo uma boa leitura e boa sorte em tudo!

WhatsApp não funciona hoje? Veja o que Fazer

Se você quiser descobrir por que o WhatsApp não funciona hoje , prevejo que os problemas podem ser substancialmente dois: a plataforma está infestada de problemas (neste caso, a única coisa que você pode fazer é esperar que eles sejam resolvidos pelo WhatsApp) ou sua conexão com a Internet não é a ideal. Vamos ver como se comportar nas duas situações.

Verifique o status dos servidores

A primeira coisa que recomendo que você faça é verificar o status dos servidores do WhatsApp, o que pode ajudá-lo a determinar a origem do mau funcionamento do aplicativo.

Dado que às vezes as ineficiências do WhatsApp dependem de problemas com os servidores do Facebook (a empresa que gerencia a conhecida plataforma de mensagens). Infelizmente, não existe uma página dedicada exclusivamente ao status dos servidores WhatsApp.

Outra coisa, novamente, que você pode fazer é aproveitar as vantagens do Twitter , onde quaisquer interrupções de plataformas populares são frequentemente relatadas por usuários com hashtags ad hoc, como #WhatsAppDown.

Se você notar que os servidores do WhatsApp estão com problemas, os defeitos que você encontrou são certamente atribuíveis a isso: você só pode esperar e torcer para que sejam resolvidos em pouco tempo.

Verifique sua conexão com a internet

Se os servidores do WhatsApp estiverem funcionando, recomendo que você verifique a conexão com a Internet do seu dispositivo.

Se você estiver conectado a uma rede Wi-Fi , olhe para o ícone apropriado (o triângulo com a ponta apontando para baixo) localizado na parte superior direita ou esquerda, dependendo do smartphone em uso: se as travas Wi-Fi forem -Fi estão todos cheios, a conexão é ótima; se estiverem parcialmente vazios, o sinal é ruim e essa condição pode afetar o funcionamento correto do WhatsApp.

Lembre-se também de uma coisa: se você estiver conectado por Wi-Fi, não é dito que a conexão com a Internet está realmente funcionando. Se o WhatsApp não funcionar com Wi-Fi , na verdade, pode ser que o aparelho em uso esteja conectado à rede sem fio, mas pode não ter acesso à Internet por problemas de rede atribuíveis ao provedor ou por falta de -configuração ideal do roteador.

Se você estiver usando o WhatsApp na rede de dados , no entanto, em correspondência com o nome do provedor (canto superior esquerdo ou canto superior direito, dependendo do dispositivo em uso), você deverá ver o texto relacionado ao tipo de rede em uso (por exemplo . 3G / 4G , H / H + ou 5G ).

Caso veja a palavra E ( Edge ), por outro lado, significa que o sinal da rede está fraco ou totalmente ausente. Portanto, recomendo que você entre em contato com o atendimento ao cliente da sua operadora para solicitar a resolução do problema. Deve ser dito que se você estiver em uma área com pouca cobertura, há pouco que você possa fazer para resolver o problema, a não ser ir para uma área onde haja mais campo.

Se você não vir os ícones e palavras que acabei de indicar, também pode ser que a conexão Wi-Fi e / ou a conexão de dados esteja desativada. Para verificar isso, vá para as configurações do seu dispositivo.

No Android – abra o aplicativo Configurações , vá para a seção Sem fio e redes , pressione a palavra Wi-Fi e, se necessário, mova o botão dessa conexão para LIGADO (se já estiver ativo, tente desativá-lo e reativá-lo para pouco tempo depois). Já para a conexão de dados, pressiona o texto Uso de Dados e, no item Rede de dados , coloque o botão ON (se a conexão já estava ativa, tente desativá-la e reativá-la imediatamente).

– abra o aplicativo , vá para a seção , pressione a palavra e, se necessário, mova o botão dessa conexão para (se já estiver ativo, tente desativá-lo e reativá-lo para pouco tempo depois). Já para a conexão de dados, pressiona o texto e, no item , coloque o botão (se a conexão já estava ativa, tente desativá-la e reativá-la imediatamente). No iPhone – acesse o aplicativo Ajustes , selecione a palavra Wi-Fi e mova a chave localizada na nova tela aberta para LIGADO (se a conexão de dados já estiver ativa, você pode tentar desativá-la e reativá-la mais tarde). Já para a conexão de dados, após abrir o aplicativo Configurações , pressiona a palavra Celular e move a chave localizada sob o item de dados Celular para LIGADA (se a conexão já estava ativa, tente desativá-la e ativá-la após um pouco’).

Como uma verificação final dos problemas de conexão com a Internet, sugiro que você faça um teste de velocidade . Se você nunca ouviu falar dele, saiba que é um teste que pode analisar sua conexão de Internet Wi-Fi e celular.

No caso de um mau funcionamento do WhatsApp, este tipo de análise será útil para entender se a interrupção do aplicativo se deve a uma lentidão repentina e desmotivada de sua conexão com a Internet.

Whatsapp Não Funciona: O que Fazer?

Se o WhatsApp não estiver funcionando e você quiser saber o que precisa fazer para tentar consertar o problema, tente seguir os passos abaixo: talvez com um deles você consiga realmente superar a situação.

Reinicie o dispositivo

Se você não conseguir enviar ou receber mensagens no WhatsApp, pode simplesmente tentar reiniciar o dispositivo . Desligar e acessar novamente o smartphone no qual você costuma usar o famoso aplicativo de mensagens pode ser uma forma simples e eficaz de resolver os problemas de funcionamento encontrados, visto que às vezes pode acontecer que algo não especificado “congestione” causando vários problemas de funcionamento dos aplicativos.

Para reiniciar um telefone Android , mantenha pressionado o botão Liga / Desliga e, quando os botões de desligamento aparecerem na tela, pressione um para reiniciar e confirmar; para reiniciar um iPhone com Face ID , pressione a tecla lateral junto com o botão Diminuir volume , até que seja mostrado o controle deslizante de desligamento, deslize da esquerda para a direita na alavanca que aparece na tela;

Após cerca de 30 segundos, pressione e segure o botão lateral até que o dispositivo ligue novamente; para reiniciar um iPhone com o botão Home, pressione e segure o botão liga / desligaaté que seja mostrado o cursor de desligamento, deslize da esquerda para a direita no último para desligar o “iPhone por” e, após cerca de 30 segundos, pressione o botão liga / desliga novamente até que o dispositivo ligue novamente.

Se após reiniciar o smartphone os problemas continuam e você ainda está se perguntando “por que o WhatsApp não funciona?” talvez a razão seja devido ao fato de que o SIM foi recentemente alterado para o dispositivo. Na verdade, você deve saber que o WhatsApp só funciona com um número para cada dispositivo.

Verifique as permissões concedidas ao aplicativo

O WhatsApp não funciona no Huawei ou em qualquer outro dispositivo Android em sua posse? Ou o WhatsApp não funciona no iPhone , apesar de ter seguido todas as instruções que dei até agora? Verificar as permissões concedidas ao aplicativo WhatsApp pode ajudá-lo a resolver quaisquer problemas. Se certas permissões estiverem faltando, como acesso ao catálogo de endereços ou à câmera, na verdade, o aplicativo WhatsApp não funcionará corretamente. Veja como fazer isso.

No Android – acesse Configurações> Aplicativo> WhatsApp> menu de permissões do aplicativo e veja quais permissões são concedidas ao aplicativo: se alguém não for concedido (por exemplo, permissão para contatos ou para a câmera ), pressione o nome deste último e conceda movendo a alavanca relativa para ON . Observe que o procedimento acima pode variar ligeiramente de um dispositivo para outro.

– acesse menu de e veja quais permissões são concedidas ao aplicativo: se alguém não for concedido (por exemplo, permissão para ou para a ), pressione o nome deste último e conceda movendo a alavanca relativa para . Observe que o procedimento acima pode variar ligeiramente de um dispositivo para outro. No iPhone – vá para o menu Ajustes> WhatsApp e (se necessário) mova os interruptores localizados em correspondência com as várias permissões solicitadas para LIGADO (por exemplo , Contatos , Câmera , etc.).

Faça a verificação inicial do WhatsApp

Se, apesar de todos os testes realizados, continuar tendo problemas para enviar e / ou receber mensagens no WhatsApp, o problema pode estar relacionado à não conclusão do processo de verificação inicial . Para usar o WhatsApp é necessário, de fato, registrar o aplicativo no seu telefone.

Para resolver isso, basta deletar e reinstalar o WhatsApp e assim poder realizar o procedimento de verificação inicial por acaso. Você receberá um SMS com um código de confirmação que deverá digitar na tela de verificação via SMS que será aberta imediatamente após o início do aplicativo. No ecrã em questão certifique-se de que introduz o número do seu telemóvel precedido do indicativo telefónico de área ( +55 para Brasil ).

Alternativamente, você pode escolher a opção que diz respeito à verificação via chamada de voz e, neste caso, você receberá uma chamada telefônica que indicará o código a ser inserido para concluir o procedimento inicial de verificação do WhatsApp.

Defina o fuso horário para “Automático”

Você está tendo problemas de tempo relacionados ao recebimento de mensagens? Definir o fuso horário como “Automático” pode ajudar a resolver esse infeliz mal funcionamento. Deixe-me dizer-lhe como.

No Android – vá para o menu Configurações> Data e hora ou Configurações> Configurações adicionais> Data e hora e certifique-se de que a alavanca ao lado do item Fuso horário automático esteja LIGADA (caso contrário, você o faz). Observe que as etapas e formulações podem ser ligeiramente diferentes dependendo do dispositivo em sua posse.

– vá para o menu ou e certifique-se de que a alavanca ao lado do item esteja (caso contrário, você o faz). Observe que as etapas e formulações podem ser ligeiramente diferentes dependendo do dispositivo em sua posse. No iPhone – vá para o menu Ajustes> Geral> Data e hora e certifique-se de que a alavanca ao lado do texto Automático esteja LIGADA (caso contrário, você mesmo pode fazer isso).

Reinstale o aplicativo WhatsApp

Outra solução válida para tentar fazer o aplicativo WhatsApp funcionar normalmente é desinstalar e reinstalar o aplicativo . Os problemas encontrados, na verdade, podem ser atribuídos a um ou mais arquivos do aplicativo que estão corrompidos. Não se preocupe, não é nada sério: neste caso, basta remover e baixar novamente o WhatsApp para restaurar o seu correto funcionamento.

Para continuar no Android , mantenha pressionado o ícone do WhatsApp na tela inicial ou na gaveta, toque no botão (x) , no item Desinstalar ou na palavra Excluir. O procedimento e o texto podem variar ligeiramente de um dispositivo para outro.

Para reinstalar o aplicativo, abra a Play Store, pesquise por “whatsapp” e, quando chegar à tela de download do aplicativo, pressione o botão Clique no botão Instalar e aguarde a conclusão da instalação.

Já no iPhone , localize o ícone do WhatsApp localizado na tela inicial, mantenha o dedo pressionado sobre ele e, no menu aberto, selecione o item Remover aplicativo . Em seguida, pressione o aplicativo Excluir e Excluir itens .

Para reinstalar o WhatsApp no ​​iPhone, abra a App Store , pressione o botão Pesquisar (canto inferior direito), procure por “whatsapp” usando a barra de pesquisa na parte superior da tela e, após selecionar a ocorrência correta, pressione o ícone do balão de fala com a seta apontando para baixo e, eventualmente, confirmar suas intenções com o ID Facial , Touch ID ou senha do ID Apple).

Espero que a reinstalação do WhatsApp resolva os problemas encontrados.

WhatsApp Web não funciona

Se o WhatsApp Web não funcionar , você pode tentar resolver o problema fechando as sessões ativas e refazendo o procedimento de digitalização do QR Code , conforme indicado abaixo.

No Android – abra o WhatsApp, pressione o ícone dos três pontos verticais (canto superior direito), toque no item WhatsApp da Web e pressione a palavra Desconectar de todos os dispositivos . Em seguida, pressione o botão (+) ( canto superior direito) e digitalize o código QR na página da Web do WhatsApp aberta no PC.

– abra o WhatsApp, pressione o ícone dos (canto superior direito), toque no item e pressione a palavra . Em seguida, pressione o botão canto superior direito) e digitalize o código QR na página da Web do WhatsApp aberta no PC. No iPhone – abra o aplicativo WhatsApp, pressione os itens Ajustes> WhatsApp Web / Desktop , pressione o nome de uma sessão ativa e pressione a palavra Desconectar presente na nova tela aberta. Repita, portanto, a operação para as demais sessões que porventura estejam ativas e pressione o botão Conectar um aparelho , localizado na tela WhatsApp Web / Desktop . Concluindo, autentique (se necessário) com Face ID ou Touch ID e enquadre o QR Code na página da Web do WhatsApp aberta no PC.

Verifique também a conexão à Internet do smartphone em que o WhatsApp está em uso, pois se a conexão não for boa neste último, o WhatsApp Web não funcionará corretamente.

