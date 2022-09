Príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman é nomeado premier

Mohamed bin Salman “será o primeiro-ministro” do reino petroleiro, indicou o decreto do rei Salman, publicado pela agência oficial Saudi Press Agency

O poderoso príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, foi nomeado primeiro-ministro, um cargo tradicionalmente exercido pelo rei, anunciou um decreto real nesta terça-feira (27).

Mohamed bin Salman “será o primeiro-ministro” do reino petroleiro, indicou o decreto do rei Salman, publicado pela agência oficial Saudi Press Agency.

Líder de fato do país há vários anos, Mohamed bin Salman atuou anteriormente como vice-primeiro-ministro e como ministro da Defesa.

Neste último, será substituído por seu irmão mais novo, Khalid bin Salman, até agora vice-ministro da pasta.

Como parte da remodelação do governo anunciada na terça-feira, titulares de outros ministérios importantes, como Interior, Relações Exteriores e Energia, permanecem no cargo, de acordo com o decreto real.

O príncipe herdeiro, que completou 37 anos no mês passado, é o primeiro na linha de sucessão ao trono, ocupado por seu pai Salman, de 86 anos.

O rei Salman foi hospitalizado duas vezes este ano, a última vez em maio, quando passou uma semana no hospital para uma bateria de exames, incluindo uma colonoscopia, segundo a imprensa oficial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

© Agence France-Presse