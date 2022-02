Príncipe Charles homenageia 70 anos do reinado de Elizabeth 2ª e agradece apoio a Camilla

“A devoção da rainha ao bem-estar de todo o povo inspira ainda mais admiração com o passar dos anos”, disse o filho em comunicado

O príncipe Charles, do Reino Unido, homenageou neste domingo (6) o aniversário de 70 anos de reinado de sua mãe, Elizabeth 2ª, e agradeceu o apoio da rainha à nomeação de sua esposa, Camilla Parker-Bowles, como rainha consorte quando ele assumir o trono.

“A devoção da rainha ao bem-estar de todo o povo inspira ainda mais admiração com o passar dos anos”, disse o filho em comunicado. “O ano deste Jubileu de Platina sem precedentes traz uma oportunidade para todos nós nos unirmos na celebração da rainha”, afirmou.

O primeiro-ministro Boris Johnson, alvo de fritura e sob pressão para deixar o cargo após escândalos envolvendo festas durante os períodos mais severos de lockdown no país, também aproveitou para homenagear a rainha, que “em sete décadas de reinado mostrou um inspirador sentido de dever e uma devoção inabalável a esta nação”, escreveu.

Elizabeth 2ª comemora 70 anos de reinado em cerimônia íntima neste domingo, como tem sido a tradição – em geral, ela costuma passar seus aniversários de reinado na propriedade real de Sandringham, ao norte de Londres. O dia 6 de fevereiro costuma ser agridoce para Elizabeth porque, além de sua ascensão ao trono, aos 25 anos de idade em 1952, é também a data da morte de seu pai, o rei George 6º, a quem era muito apegada, vítima de um câncer de pulmão.

Este ano é também o primeiro em que celebrará seu aniversário de reinado sem o marido, o príncipe Philip, que morreu em abril de 2021 aos 99 anos. Antes de viajar para Sandringham, a rainha relembrou no Castelo de Windsor objetos e mensagens que recebeu pelos seus jubileus anteriores, segundo o Palácio de Buckingham. Entre eles, um cartão feito com tampas de garrafa e uma “receita para uma rainha perfeita”, escrita por uma criança, que sugere coisas como “500 ml de sangue real”, “um pouco de joias” e “uma pitada de lealdade”. “É muito divertido”, reagiu ela, segundo o palácio.

No sábado (5), já em Sandringham, fez uma recepção para os membros da comunidade local e grupos de voluntários. Entre os convidados estava a ex-cozinheira Angela Wood, que participou da criação do “Coronation chicken” ou “Frango Rainha Elizabeth”, agora um clássico da gastronomia britânica, frango frio coberto por molho curry cremoso.

No mesmo dia, a rainha manifestou publicamente apoio a Camilla, mulher de Charles. “É o meu desejo sincero que, quando chegar a hora, Camilla seja conhecida como rainha consorte”, escreveu ela. Charles respondeu neste domingo. “Estamos profundamente conscientes da honra representada pelo desejo de minha mãe. À medida que buscamos juntos servir e apoiar sua majestade e as pessoas de nossas comunidades, minha querida esposa tem sido meu apoio constante.”

Em 2005, quando Charles e Camilla se casaram, um comunicado da família real afirmava que a intenção do príncipe era que ela mantivesse o título de princesa consorte. À época, o anúncio foi visto como um reconhecimento da sensibilidade do tema, já que o título de rainha estava destinado a Diana, primeira mulher de Charles, de quem se divorciou em 1996, um episódio envolto em boatos de traição mútua. Charles, por exemplo, ganhava notoriedade pela “amizade” com Camilla.

A morte de Diana, no ano seguinte, chocou o Reino Unido, e a imagem de Camilla como uma espécie de pária sob os olhos da população permaneceu durante muito tempo. Uma entrevista de Diana à BBC, na qual dizia que o casamento dela, “com três pessoas”, estava “um pouco lotado”, reforçou essa percepção.

Agora, com a indicação de Elizabeth para fazer com que Camilla seja, oficialmente, considerada rainha, a duquesa de Cornwall parece não ser mais vista como uma amante real, mas uma figura central na família.

Na véspera da comemoração do Jubileu de Prata, celebrado neste domingo, Elizabeth fez uma recepção em sua residência de Sandringham, uma rara aparição desde sua breve hospitalização em outubro. “A rainha ofereceu uma recepção para os membros da comunidade local e grupos de voluntários em Sandringham na véspera do dia de sua ascensão ao trono”, anunciou o Palácio de Buckingham em uma nota. “Em 6 de fevereiro, a rainha será a primeira monarca britânica a celebrar um Jubileu de Platina.”

Nas fotos, sorrindo, vestida com roupas de cor azul e um colar de pérolas, a rainha cortou um bolo preparado para a ocasião por uma moradora local, que levava o emblema do Jubileu de Platina. Entre os convidados estava a ex-cozinheira Angela Wood, que contribuiu para a criação do “Coronation chicken” ou “Frango Rainha Elizabeth”, agora um clássico da gastronomia britânica: frango frio envolvido por um molho de curry cremoso, que foi servido no banquete da coroação de Elizabeth 2ª, em 1953.