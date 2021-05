Esse será o primeiro encontro presencial entre os dois desde que o americano chegou à Casa Branca, em 20 de janeiro

Em meio a um aumento das tensões entre Rússia e Estados Unidos, os presidentes Vladimir Putin e Joe Biden anunciaram que vão realizar uma reunião no dia 16 de junho em Genebra, na Suíça. Esse será o primeiro encontro presencial entre os dois desde que o americano chegou à Casa Branca, em 20 de janeiro.

“Os líderes discutirão toda a gama de assuntos urgentes, enquanto buscamos restaurar a previsibilidade e a estabilidade da relação entre Estados Unidos e Rússia”, afirmou a secretária de imprensa de Biden, Jen Psaki, ao confirmar a cúpula Já o Kremlin informou que a reunião deve ter como principais temas um debate sobre questões de estabilidade estratégica, sobre a resolução de conflitos regionais e sobre respostas à pandemia de Covid-19.

Em seus pouco mais de quatro meses como presidente dos EUA, Biden já impôs sanções a Moscou pela interferência russa nas eleições americanas e chegou a dizer em uma entrevista que concorda com quem chama Putin de assassino. Apesar disso, os dois líderes já conversaram por telefone e em abril o americano sugeriu ao russo uma cúpula entre os dois em um terceiro país. Além disso, representantes de ambos os governos têm se encontrado -incluindo, na semana passada, uma reunião entre o chanceler da Rússia, Serguei Lavrov, e o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken.

A cúpula com Putin fará parte da primeira viagem internacional de Biden como presidente. Além de Genebra, ele também irá para o Reino Unido para participar de uma cúpula de líderes do G7 (organização que reúne alguns dos países mais ricos do mundo) e para a Bélgica para um encontro da Otan (a aliança militar liderada por Washington).

As informações são da FolhaPress