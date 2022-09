Presidente dos EUA presta homenagem em velório da Rainha Elizabeth II

O presidente e a primeira-dama foram acompanhados pela embaixadora dos EUA no Reino Unido, Jane Harley

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a primeira-dama, Jill Biden, prestaram homenagem à Rainha Elizabeth II na Inglaterra. Biden visitou o Westminster Hall, em Londres, onde a rainha está sendo velada. Ele fez o sinal da cruz e colocou a mão no coração ao ficar quieto perto do caixão. O presidente e a primeira-dama foram acompanhados pela embaixadora dos EUA no Reino Unido, Jane Harley.

Biden também assinaria o livro oficial de condolências e participaria de uma recepção neste domingo no Palácio de Buckingham, oferecida pelo rei Charles III, antes de participar do funeral de Estado na Abadia de Westminster na segunda-feira.

Centenas de líderes mundiais viajaram a Londres para prestar homenagem à rainha, que morreu no dia 8 de setembro aos 96 anos, depois de 70 anos no trono. Milhares de outros enlutados esperaram horas em uma fila para passar pelo caixão da rainha.

Estadão Conteúdo