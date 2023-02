Presidente do Conselho Europeu promete apoiar adesão da Ucrânia à UE

Zelensky afirmou que o país merece iniciar as negociações de adesão à UE, processo que a Ucrânia aspira oficialmente desde junho de 2022

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, prometeu apoiar a Ucrânia em sua aspiração de ingressar na União Europeia (UE), ao chegar nesta sexta-feira (3) a Kiev para participar em uma reunião de cúpula.

“Nós os apoiaremos em cada passo do caminho em sua jornada para a UE”, escreveu Michel no Twitter, ao lado de uma foto que o mostra no centro de Kiev, pouco antes do início do encontro de cúpula Ucrânia-UE na capital ucraniana.

Pouco antes do início da reunião, as sirenes de ataque aéreo foram acionadas na capital ucraniana e em todo o país.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chegou na quinta-feira a Kiev, acompanhada do chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, e de 15 comissários europeus.

“É bom estar de volta a Kiev, minha quarta vez desde a invasão russa e desta vez com minha equipe de comissários”, escreveu Von der Leyen no Twitter.

“Estamos aqui, juntos, para mostrar que a UE apoia a Ucrânia com a firmeza de sempre. E para aprofundar ainda mais nosso apoio e cooperação”, acrescentou.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que o país merece iniciar neste ano as negociações de adesão à UE, processo que a Ucrânia aspira oficialmente desde junho de 2022.

