Presidente de Belarus afirma que míssil hipersônico russo Oreshnik foi implantado em seu país

O presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, afirmou nesta quinta-feira (18) que um míssil hipersônico russo de nova geração, com capacidade nuclear, conhecido como Oreshnik, foi implantado em seu país.

A Rússia apresentou a arma no ano passado após usá-la para atacar a cidade ucraniana de Dnipro, em uma escalada do conflito que se aproxima do seu quarto aniversário.

Moscou já havia implantado armas nucleares táticas em Belarus em 2023 e afirmou que poderia implantar o míssil Oreshnik até o final de 2025.

“O Oreshnik está em Belarus desde ontem. E entrará em serviço de combate”, disse Lukashenko em seu discurso anual.

Belarus, ex-república soviética, é um aliado fundamental da Rússia. Moscou utilizou o território bielorrusso para lançar sua ofensiva contra a Ucrânia em fevereiro de 2022.

Em agosto, o governo bielorrusso indicou que praticaria o lançamento de mísseis Oreshnik durante os exercícios conjuntos Zapad-2025 (“Ocidente-2025”), perto da fronteira leste entre a UE e a Otan.

