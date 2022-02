Presidente da França pediu a Putin “fim imediato” de ofensiva na Ucrânia

Nesse diálogo, Macron lembrou a Putin que a Rússia estava agora exposta a “sanções maciças” pela União Europeia (UE)

O presidente da França, Emmanuel Macron, conversou nesta quinta-feira (24) por telefone com o homólogo russo, Vladimir Putin, para “exigir o fim imediato” da ofensiva russa contra a Ucrânia, anunciou a presidência francesa.

“Depois de falar com o presidente da Ucrânia, e em coordenação com ele, [Macron] ligou para Vladimir Putin para exigir o fim imediato das operações militares”, informou o gabinete do presidente francês.

Nesse diálogo, Macron lembrou a Putin que a Rússia estava agora exposta a “sanções maciças” pela União Europeia (UE).

Durante o dia, Macron afirmou que a ofensiva militar russa contra a Ucrânia constituiu “um ponto de virada na história da Europa” e pediu a adoção de sanções “à altura da agressão”.

Macron participa em Bruxelas de uma cúpula de emergência dos 27 líderes da UE para discutir a situação na Ucrânia.

Os líderes europeus concordaram em adotar sanções com consequências “maciças e severas” para a Rússia, com medidas que afetarão os setores financeiro, energético e de transporte.

